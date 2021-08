Am 1. September feiert das Restaurant Dörfli in Uitikon Wiedereröffnung. Die neue Führungscrew bietet der Bevölkerung sowie Vereinen und Arbeitenden eine Dorfbeiz mit Stammtisch mitten im Ortskern: «Ein tolles Stück Schweizer Gastronomie mit Freundlichkeit und Charme, wo saisonal mit regionalen Produkten gekocht wird», heisst es in einer Mitteilung. Mit der Entwicklung der Kommunikationsmassnahmen wurde Schläfle Trittibach beauftragt.

Das Restaurant Dörfli ist mit seiner Lage im Dorfzentrum und mit Anbindung an die Veranstaltungsstätte Üdiker-Huus laut Mitteilung in einer privilegierten Situation. «An diesem Treffpunkt erzählt sich Jung und Alt das Neuste, hier werden Meinungen ausgetauscht, sportliche Ereignisse kommentiert, politisiert, grosse und kleine Feste gefeiert», heisst es. Deshalb sei der «Dorfklatsch» die Grundidee für alle Werbemassnahmen. Im Zentrum stehen kurze Dialoge in Mundart, die bildlich mit liebevoll von Hand patinierten Sprechblasen umgesetzt werden.

Verantwortlich beim Restaurant Dörfli: Remo Schällibaum (Inhaber), verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction). (pd/cbe)