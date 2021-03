Wie verpackt man Produktinformationen auf interessante und zeitgenössische Weise? Diese Frage hat sich On gestellt und zusammen mit Hillton nach Antworten gesucht. Die Filmproduktionsfirma ist schon seit über fünf Jahren Film- und Fotoproduktionspartner von On und verantwortlich für verschiedenste Kommunikationsassets der Zürcher Sportbekleidungsmarke, wie sie in einer Mitteilung schreibt.



Was in der Vergangenheit die Gründer von On höchstpersönlich in ihre Hände nahmen, sollte nun ein Film mit dem visuellen Anspruch einer hochwertigen Werbung und der Informationsdichte eines Productreviews schaffen. Entstanden ist ein kompakter Film, der mit Leichtigkeit zwischen atemberaubenden Trailrunningszenen und informativen Product-Close-Ups alterniert. Als übergreifendes Stilmittel dienen Laseranimationen, welche in der Natur mit echten Lasern gedreht, und auf den Produktszenen mittels VFX in die Bilder integriert wurden.





Verantwortlich bei On: Alex Griffin (Head of Global Marketing), Laurence Stoffel (Head of Brand Design), Victoria Bryson (Studio Producer Lead), Davy Renaud (Art Director), Alexia Vitasse (Studio Producer); verantwortlich bei Hillton (Filmproduktion): Mona Bertschinger (Produktion), Matthias Kappeler (Regie & Schnitt), Sven Probst (Kamera), Dennis Gnoni (Editor), Yves Vallaster (Colorist), Altes Lager (VFX), Alessandro Marinelli (Musikkomposition), Jingle-Jungle (Sound Design & Vertonung). (pd/eh)