Karling: Der Geschmack des Herbsts

Publiziert am 23.09.2024

Unter dem Motto «The Taste of Autumn» finden während drei Wochen zahlreiche Events in Sihlcity statt. Dazu gehören unter anderem Tastings oder Workshops, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kommunikationsmassnahmen zur Reihe stammen aus der Kreativagentur Karling. In Zusammenarbeit mit Big Studios wurde ein Keyvisual erschaffen, das sowohl im Bewegtbild als auch im Still zu sehen ist. Das Herbst-Happening wird auf Plakaten, DOOH-Medien, Display Ads, Video Ads, Social Media sowie in einem Leporello beworben. (pd/spo)