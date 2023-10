Numéro 10: Der Geschmack im Zentrum der Kampagne für den Gruyère

Mit dem neuen Film «Der Geschmack» habe man sich eine spannende Fortsetzung zur bisherigen Gruyère-Kampagne einfallen lassen, schreibt Numero 10 aus Bern. Im neuen Film entdecke man den jeden Tag willkommenen, typischen Geschmack des Greyerzer-Käses am Beispiel der schönsten Momente des Lebens: Den Geschmack der Emotionen, den Geschmack des Abenteuers, den Geschmack des Verbotenen, nennt die Agentur als Beispiele.

Der Film wurde in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Dynamic Frame in Zürich und dem Regisseur Lukas Wälli realisiert. Die umfassende, schweizweite 360-Grad-Kampagne wird im Fernsehen, im Kino, auf Plakaten, in Printmedien und in Online-Video-Anzeigen zu sehen sein. Sie wird auch auf den internationalen Exportmärkten ausgestrahlt.