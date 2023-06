ADC: «Der Goldwürfel wiegt gleich um einige Kilo schwerer»

von Matthias Ackeret

Tobias Fueter, Gratulation zu Ihrem Goldwürfel für die NZZ-Kampagne. Was bedeutet Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen diese Auszeichnungen?

Ich hatte dieses Jahr die Ehre, das erste Mal in der ADC-Goldjury sitzen zu dürfen und habe hautnah miterlebt wie qualitativ hochstehend die Diskussionen sind und wie streng juriert wird. Seitdem wiegt so ein ADC-Goldwürfel gleich nochmals um einige Kilo schwerer.

War es dieses Jahr schwieriger in die Ränge zu kommen als in anderen Jahren?

Wie gesagt, ich war das erste Mal in der Goldjury, aber wie ich von anderen Juroren gehört habe, war es ein ziemlich strenger Jahrgang. Es wurden ja auch nur vier Goldwürfel verteilt.

Haben sich die Anforderungen an einen Würfel in den vergangenen Jahren verändert?

Die Anforderungen bleiben zum Glück immer die Gleichen: der ADC prämiert vorbildliche, wegweisende, innovative, relevante, überraschende, frische, humorvolle, intelligente, herausragende und exzellente Arbeiten. Wer Gold gewinnen will, egal in welcher Disziplin, muss dies seit jeher erfüllen.

Stories hat für den NZZ-Film viele Preise erhalten. Haben Sie überhaupt noch Platz in Ihrer Agentur?

Für so schöne Preise wie ADC Gold findet sich immer ein Plätzchen.

Nun stehen nächste Woche die Cannes Lions auf dem Programm. Haben Sie dort auch eingereicht?

Ja, wir haben auch dort eingereicht. Vielleicht wissen die Juroren ja auch dort die Qualitäten des Films zu würdigen – trotz der Offstimme in der Fremdsprache Deutsch.