ADC-Prämierung: Wirz und Ruf Lanz schwingen oben aus

Gerade drei Premieren gab es beim diesjährigen ADC unter der neuen Präsidentschaft von Thomas Wildberger, ehemaligem CEO von Publicis. So führte der Kreativverband die Kategorien «Spatial Experience» und «Creative Effectiveness» sowie den Sonderpreis ADCESG Award ein. Im Gegensatz zum Vorjahr verteilte die Jury nur noch vier Goldwürfel (2022: sechs Goldwürfel).



Zu den Siegern gehörten dabei Wirz, Ruf Lanz, Stories und ppks (punkt, punkt, komma, strich). Stattdessen wurde wieder ein Grand Prix verliehen, den Wirz für ihre Migros-Kampagne gewann. Insgesamt verteilte die Jury 43 Würfel. Zudem wurde am Samstagabend der langjährige ADC-Präsident Frank Bodin in die Hall of Fame aufgenommen (ma).

Zum Medaillenspiegel der ADC Awards 2023.