Vitamin 2: Der Kanton Thurgau sagt Danke

Auch Thurgauer Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die schweizweit ein brennendes Thema ist: der Arbeits- und Fachkräftemangel. Um in Zeiten des intensiven Wettbewerbs bestehende Mitarbeitende zu halten und neue zu gewinnen, sind innovative Ansätze gefragt, schreibt Vitamin 2 am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Die Agentur verantwortet eine Kampagne für den Kanton Thurgau.

Mit der Aktion «thurgau-dankt» setzt das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) ein erstes Zeichen und legt die Basis für weitere Massnahmen. Ziel ist es, die Wahrnehmung des Thurgaus als attraktiven Werk- und Arbeitsplatz zu stärken. In dieser ersten Phase der Kampagne stehen Thurgauer Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden sowie die lokale Bevölkerung im Fokus.

Im Rahmen einer «Guerilla-Aktion» wurden an den Unternehmensstandorten Plakate mit Dankesbotschaften aufgehängt und die Unternehmensleitung mit einem persönlichen Mailing angeschrieben. Die knallbunten Plakate mit den individuellen Dankesbotschaften sind zudem auf Plakatstellen über den ganzen Kanton Thurgau verteilt.

Parallel dazu wurden die Landingpage www.thurgau-dankt.ch sowie der Instagram-Kanal «thurgau-dankt» aufgeschaltet, wo die Botschaften gelesen werden können. Über einen einfach zu bedienenden Generator auf der Website haben alle Interessierten die Möglichkeit, ihre ganz persönliche Dankes-Botschaft zu verfassen und zu teilen.

«Ein Dankeschön bewirkt Grosses»

«Ein Dankeschön bewirkt Grosses, stärkt den Zusammenhalt und bereitet Freude», sagt Daniel Wessner, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau, in der Mitteilung. «Wir möchten darum unseren Dank und unsere Wertschätzung für die grossartigen Leistungen aller Thurgauer Unternehmen, deren Mitarbeitenden sowie der gesamten Bevölkerung im Thurgau zum Ausdruck bringen und damit die Wahrnehmung des Kantons als Wirtschaftsstandort stärken». Für Wessner ist klar, dass sie alle mit ihrem motivierten Einsatz zur Thurgauer Erfolgsgeschichte beitragen und betont: «Darauf dürfen wir stolz sein».

«Thurgau-dankt» ist der Startschuss für weitere Massnahmen, die über die Kantonsgrenzen hinaus eine positive Wirkung erzielen sollen. Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer begrüsst die speziell koordinierte Aktion als Kooperation mit interessierten Thurgauer Unternehmen und erklärt: «So können wir die Herausforderung Arbeitskräftemangel miteinander anpacken und die Vorteile des Werk- und Arbeitsplatzes Thurgau gemeinsam ins positive Licht rücken».

