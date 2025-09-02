Team Connect: Der Migros-Fachmarkt, der nicht verschwindet

Publiziert am 01.09.2025

Seit Montag wird Micasa unabhängig und eigenständig weitergeführt. Als einziger der ehemaligen Migros-Fachmärkte wurde das Einrichtungshaus durch ein Management Buyout durch das bestehende Führungsteam übernommen.

Das Konsortium Team Connect, das eigens für die Migros-Fachmärkte gegründet wurde, begleitete den mehrmonatigen Transformationsprozess mit interner Kommunikation, heisst es in einer Mitteilung. Die Agenturen INGO, Ogilvy und Hogarth haben gemeinsam mit Micasa eine modulare Image-Kampagne kreiert. Damit sollen die Kundinnen und Kunden erfahren, dass Micasa weiterhin existiert und welche Werte damit erhalten bleiben.

«Wir haben gemerkt, dass viele Leute nicht mitbekommen haben, dass Micasa weiterhin bestehen bleibt. Nach Melectronics, Do it + Garden und SportX hatten sich offensichtlich viele darauf eingestellt, dass Micasa auch verschwinden wird. Die Herausforderung ist, sehr schnell möglichst viele Menschen aufzuklären, dass Micasa bleibt», sagt Fabian Röthlisberger, Head of Marketing & E-Commerce, im Interview mit persoenlich.com.

Die Kampagne setzt auf einen eingängigen Headline-Duktus und das doppelt abgesetzte, neue Micasa Logo. Die Markenwerte «menschlich», «nachhaltig», «optimistisch», «langlebig» und «progressiv» wurden mit dazu passenden Produkten unterlegt.

«Es war eine spannende Herausforderung, Micasa nach dem Rebranding bei diesem einzigartigen Schritt in die Unabhängigkeit zu begleiten. Der Optimismus, der stark in den Markenwerten verankert ist, war in der Zusammenarbeit immer spürbar und ist auch in der internen und externen Kommunikation zu einer starken Konstante geworden», wird Bruce Roberts, Executive Creative Director bei Ogilvy, zitiert.

Die Kampagne ist ab sofort in der ganzen Schweiz als OOH, DOOH und digital zu sehen. Zudem werden vielfältige Headlines, passend zu den Produkten, direkt in den Micasa Filialen platziert. Die Mitarbeitenden im Verkauf tragen neben ihren Namensschildern «Micasa bleibt Micasa» Buttons. (pd/spo)