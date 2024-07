Publiziert am 22.07.2024

Geberit AquaClean hat eine Lösung für Fussballfans entwickelt, die während eines Spiels auf die Toilette müssen, ohne ein Tor zu verpassen. Ingo Zürich hat dafür einen Algorithmus erstellt, der die Spiele der spanischen La Liga, der italienischen Serie A und der Schweizer Super League über Jahrzehnte hinweg analysiert hat. Dieser Algorithmus identifiziert Muster, wann Tore fallen und wann es Leistungseinbrüche gibt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Mit diesen Daten kann vorhergesagt werden, in welchen Phasen eines Spiels am wenigsten Tore fallen – der ideale Zeitpunkt für eine WC-Pause. Diese Informationen wurden in Form von Live-Cut-ins während der Top-Spiele und Derbies dieser Ligen eingeblendet. So erfuhren die Fans beispielsweise beim Spiel Juventus Turin gegen AS Rom, dass zwischen der 51. und 54. Minute seit 22 Jahren keine Tore gefallen sind. Oder dass Real Madrid im Derby gegen Real Betis Sevilla zwischen der 39. und 45. Minute bereits 16 Tore erzielt hat.

Swen Morath, Chief Creative Officer bei Ingo Zürich, erklärt: «Die Umsetzung zeigt, dass man fast jedes Medium innovativ nutzen kann. Das Konzept basiert auf einer Beobachtung, die viele gut nachvollziehen können, und schafft in einer Live-Situation einen direkten Bezug zum Produkt.»

Nach der empfohlenen Toilettenpause – die in der Schweiz statistisch etwa vier Minuten dauert – wurde ein Gewinnspiel eingeblendet. Dabei konnten die Fans ein AquaClean Dusch-WC gewinnen. Das Ergebnis: Fans, die sich an die empfohlenen Zeitfenster von Geberit gehalten haben, haben laut Angaben der Agentur kein einziges Tor verpasst. (pd/cbe)