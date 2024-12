Brinkertlück: Der QR-Code als Teil des Sujets

Publiziert am 02.12.2024

Die Kampagne von Brinkertlück für World Vision ermöglicht Spendenwilligen, mit nur einem Scan ihres Smartphones direkt zur Spendenseite zu gelangen. Dafür wurde ein QR-Code, welcher auf die Spendenseite weiterleitet, mithilfe von KI generiert. Anstatt den Code einfach auf dem Plakat zu platzieren, wird er so Teil des Sujets.

«Wollen etwas schaffen, was bewegt und Aufmerksamkeit erregt»

«Unsere Kampagne macht Spenden so einfach wie nie zuvor», erklärt Dennis Lück, Geschäftsführer der Agentur Brinkertlück gemäss einer Medienmitteilung. «KI ist in aller Munde, doch Beispiele mit echtem Impact sind selten. Als Werbeagentur wollen wir etwas schaffen, was bewegt und Aufmerksamkeit erregt, und zwar für jene, die es am meisten brauchen: Mit nur einem Scan können Menschen Kindern in Not nachhaltig helfen.»

Der Grundgedanke der Kampagne greift in die Tradition der Weihnachtszeit ein, in der die Nächstenliebe besonders im Vordergrund steht. Es wird an das Mitgefühl appelliert und dazu aufgerufen, die eigene Weihnachtsfreude mit jenen zu teilen, denen es weniger gut geht.





Die Kampagne läuft im Dezember in der Region Zürich mit OOH und DOOH an den meistfrequentierten Bahnhöfen, einem Megaposter an der Hardbrücke, sowie in den VBZ-Trams und Online. (pd/nil)