Republica: Der Reboot nach der Pandemie

Die Organisation eines Anlasses von der Grössenordnung der BEA ist alles andere als trivial. Mit bis zu 290'000 Besuchenden, rund 750 Ausstellenden, unzähligen Partnern und einer Wirkung, die weit über die Hauptstadt hinausreicht, spielt die beliebte Berner Frühlingsmesse in der ersten Liga der Schweizer Veranstaltungen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur Republica. «Ein Anlass wie die BEA kommt nur zustande, wenn alle Partner am gleichen Strick ziehen. Republica hat die Kommunikation – ob mit dem Publikum oder Partnern aus Politik, Gesellschaft und Medien – von Anfang professionell begleitet», wird Adrian Affolter, Bereichsleiter BEA bei der Bernexpo Groupe, zitiert.

«Als Publikumsmesse zeichnet sich die BEA durch zahlreiche unterschiedliche Anspruchsgruppen und eine enorme Vielfalt des Angebots aus. Dies markierte die Grundlage für die diesjährige Kampagne, bei der wir die Vielschichtigkeit und die vielen Perspektiven auf die BEA in den Mittelpunkt gestellt haben», erklärt Nora Müller, Group Account Director und Partner bei Republica. Konkret hat die Kreativagentur mehrere Sujets entwickelt, welche die unterschiedlichen Aspekte der BEA beleuchten. Vom Networking zwischen ungleichen Besuchenden über die Tiere vom Streichelzoo bis hin zum umfangreichen Einkaufsangebot; die Kampagne zeigte 1000 Gründe dafür, warum sich das Publikum die zehn Tage vom 29. April bis zum 8. Mai im Kalender markieren sollte.

Die Massnahmen wurden über einen Zeitraum von einem Monat physisch in und um Bern ausgespielt. Zusätzlich wurden massgeschneiderte Inhalte online und auf Social Media ausgespielt. Auf Facebook, Instagram und Twitter wurden im April rund 1,5 Millionen Menschen erreicht. «Mit der crossmedial und geografisch breit angelegten Kampagne haben wir das grosse Einzugsgebiet und die vielen Anspruchsgruppen der BEA optimal ansprechen können», so Nora Müller weiter.

Der Erfolg der Kampagne zeigt sich laut Mitteilung auch nicht zuletzt am sehr positiv verlaufenen Ticketverkauf. Zur Halbzeit rechnet die Bernexpo Groupe damit, mit der BEA 2022 die Besuchendenzahl aus dem Jahr 2019 zu egalisieren.

Verantwortlich bei der Bernexpo Groupe: Adrian Affolter (Messeleiter BEA); verantwortliche Agentur: Republica. (pd/cbe)