Publiziert am 30.07.2024

50 Jahre Freiheit, 50 Jahre Abenteuer, 50 Jahre Innovation, 50 Jahre Golf: Die Ikone überzeugt auch in der achten Generation, wie es in einer Mitteilung heisst. Denn der neue Golf sei attraktiver, intelligenter und effizienter denn je.

Dies zeigt die Agentur KSP in einer crossmedialen Kampagne, «die sowohl nostalgisch zurückblickt, als auch begeistert vorausblickt», wie es heisst. Auf Plakaten, im Kino, in vielen digitalen Kanälen, bei allen Volkswagen-Partnern und auch in Form eines unterhaltsamen digitalen Golf-Spiels.

(pd/cbe)