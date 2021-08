Zalando: Designer-Kampagne gestartet

Zalando hat die neue Kampagne «Luxury on Your Terms» gestartet. Sie wurde speziell für «Zalando Designer» entwickelt und mischt ein interaktives digitales Filmerlebnis unter der Regie von Vincent Haycock mit Fotos von Coco Capitán – alle gestylt von Ib Kamara. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Der Kampagnenfilm «A Life of Liberty» (Leben in Freiheit) erzählt eine doppelte Geschichte von zwei Figuren: «Leo» und «Liberty», die beide von US-Schauspielerin Lachlan Watson verkörpert werden. Als Gesicht der Kampagne will Lachlan die Generation Z als Zielgruppe für Zalando Designer ansprechen und dort bekannter machen.

Der Film zeigt die beiden gegensätzlichen Welten als filmisch inszenierte Realität von «Leo» und pulsierende Social-Media-Welt von «Liberty». Beide Figuren verwenden High-End-Mode aus dem «Zalando Designer»-Angebot als Ausdrucksmittel ihrer ureigenen Persönlichkeit. Mit ihren Outfits, Beziehungen und Handlungen füllen sie die Botschaft der Kampagne – «Luxury on Your Terms» – mit Leben.

Der Kampagnenfilm ist in drei Episoden unterteilt. TikTok und interaktive Portale greifen nahtlos ineinander, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer die gezeigten Kollektionen über zalando.ch ansehen und direkt kaufen können. An den Aufnahmen waren mehrere europäische Content Creator beteiligt. Neben Watson sind unter anderem das französische Model William Ernult, Schauspielerin, Künstlerin, Model und LGBTQI+-Aktivistin Jedet aus Spanien, die italienische Schauspielerin und Stylistin Stephanie Glitter sowie das deutsche Model und TikTok-Star Nico Thiem zu sehen.

«Die Kampagne , ‹Luxury on Your Terms› verbindet eine avantgardistische visuelle Ästhetik, die Erzähltechnik eines Gen-Z-Films und interaktive Einkaufsmöglichkeiten mit der Welt von TikTok, die in die Geschichte eingewoben wird. Wir haben uns bewusst das ehrgeizige Ziel gesetzt, ein innovatives, unverwechselbares Erlebnis zu schaffen, das mitreisst und berührt und Zalando Designer im Kopf bleiben lässt.» Natalie Wills, Director of Marketing bei Zalando, kommentiert: «Diese Kampagne bekräftigt unseren Anspruch für Zalando Designer, der Starting Point for Fashion für die Generation Z und Millennials zu sein, wo sie Marken im Bereich Contemporary und Luxus finden, die ihre Werte zum Ausdruck bringen.»

Die Kampagne wird in verschiedenen Formaten umgesetzt: einem digitalen Social-First-Film unter der Regie von Haycock, Fotos von Capitán, OOH- und DOOH-Aussenwerbung, personalisiertem Marketing, Social Paid & Owned, Onsite, App und eigenen Social-Media-Kanälen. Die 360°-Kampagne wurde gemeinsam mit der Agentur Anomaly Berlin entwickelt und wird zwei Wochen in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz und vier Wochen in der Tschechischen Republik laufen.

«Die Designer-Kampagne für die Herbst-/Winter-Saison ist Teil der allgemeinen Erweiterung von Zalando Designer mit über 50 zusätzlichen Marken, darunter Missoni, Christopher Kane und 032C. Ein neues personalisiertes Shoppingerlebnis für Zalando Designer soll zudem Lust machen, Marken in den Bereichen Luxus und Advanced Contemporary in einer eigenen Online-Umgebung zu entdecken», sagt Anaheta Metghalchi von Berenberg, Buying Director Designer bei Zalando. «Mit Zalando Designer wollen wir Vorreiter für positive Veränderungen bei unseren Kundinnen und Kunden und in der Branche sein. Dies erreichen wir durch Kooperationen und kreative Inhalte und durch ein Designer-Sortiment, das stärker auf Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion setzt.» (pd/lol)