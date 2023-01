Collective: Designsprache trifft auf Illustrationen

Der neue Markenauftritt von Luzernmobil sollte sowohl sachlich und pointiert doch zugleich humorvoll und persönlich anmuten. Mit einem Branding, das eine reduzierte, groteske Designsprache mit frechen, imperfekten Illustrationen kombiniert, wird diesem Anspruch Rechnung getragen. In diesem Zuge wurde auch ein neuer Webauftritt entwickelt. Nützliche Karten rund um das lokale Mobilitätsangebot und interaktive Selbst-Checks führen den User spielerisch an das Thema der durchdachten Mobilität.

«Wir setzen uns für Kommunikation ein, deren Überlegungen dort beginnen, wo sie endet: Bei der Zielgruppe. Mittels Strassenumfrage und Online-Survey wurden die Bedürfnisse der Luzerner:innen in Bezug auf eine Marke rund um Mobilität erfasst», wird Joël Wyss, Creative Director bei Collective, in einer Mitteilung zitiert.

«Eine zentrale Erkenntnis war, dass wir auf eine durchgehend positive Tonalität in unserer Kommunikation setzen. Luzernmobil zeigt, wie man Teil der Lösung sein kann – nicht, wer Teil des Problems ist», ergänzt Sarah Troxler, welche das Projekt seitens des Verkehrsverbundes Luzern verantwortet.

Dies zeigt sich letztlich auch in der Launch-Kampagne, welche seit Mitte November im ganzen Kanton zu sehen ist. «Wir glauben an Werbung, die den Alltag der Menschen bereichert, statt sie zu belästigen», meint Lars Kienle, Creative Director bei Collective. Ganz in diesem Sinne wurde eine Plakatkampagne ausgearbeitet, die aus über 20 kurzen Comic-artigen Sketches besteht. «Das Ziel war es, das normalerweise repetitive Medium des Plakats auf unterhaltsame, abwechslungsreiche Art und Weise für das Vermitteln unserer Botschaft zu instrumentalisieren», führt Joël Wyss weiter aus.

Mit den vom Luzerner Künstler Tristan Gehin illustrierten Figuren wurde der Marke eine menschliche Lebhaftigkeit verliehen. Sie ermöglichen, unterschiedlichste Botschaften für unterschiedliche Zielgruppen kontinuierlich und nahbar zu vermitteln.

Verantwortlich bei Verkehrsverbund Luzern: Sarah Troxler; verantwortlich bei Collective: Joël Wyss (Creative Director), Lars Kienle (Creative Director), Tristan Gehin (Graphic Design & Illustrationen), Manuel Eichmann (Graphic Design), Jasmine Jacot-Descombes (Text), Jonas Holzer (Programmierung), Lorena Wyss (Beratung); verantwortlich bei Kurzbild: Dino Reichmuth (Photographer). (pd/cbe)