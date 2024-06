Publiziert am 05.06.2024

Ein umgestürzter Baum im Garten, eine undichte Leitung oder eine defekte Waschmaschine – und schon ist das Unheil angerichtet. Sind Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer hier nicht umfassend versichert, kostet das nicht nur Aufwand und Nerven, sondern oft auch eine Menge Geld.

Die Gebäudeversicherung Bern (GVB) steht der Berner Wohnbevölkerung zur Seite, wenn es um Feuer- und Elementarschäden an Gebäuden geht, wie es in einer Mitteilung heisst. Darüber hinaus biete die GVB Privatversicherungen AG «die Extraportion an Sicherheit und viele weitere Deckungen, die über die obligatorische Gebäudeversicherung hinausgehen».

Eine eigene Kampagne stellt diese nun in den Fokus – mit einem felligen, typisch bernerischen Markenbotschafter: Der «Bärater» als personifizierte Version der Werte und Services der GVB Privatversicherungen AG. Zum Leben erweckt in Kombination aus Foto und CGI, hält er nebst flotten Sprüchen stets Rat und Tat für die Versicherten parat.

Für Konzeption, Kreation, Bildbearbeitung sowie Motion Design zeichnet Bold verantwortlich. Die Umsetzungen sind ab sofort auf verschiedensten Kanälen im Einsatz. Neben Plakat, Print, DOOH und Online-Werbemitteln im Kanton Bern, kommuniziert das Maskottchen ebenso auf diversen Dialog- und Direct-Massnahmen. (pd/cbe)