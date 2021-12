Family: Die Agentur baut Geschäftsleitung aus

Die Kreativagentur Family stärkt die Führungsetage mit Power aus den eigenen Reihen. Per 1. Januar 2022 übernehmen Svenja Hässig und Corinne Schneider als Mitglieder der Geschäftsleitung neu die Bereiche Human Resources, Customer Relations sowie Finance & Controlling, heisst es in der Mitteilung. Beide hätten grossen Anteil am Erfolg der Agentur und würden zukünftig eine noch aktivere Rolle in der Führung des Unternehmens übernehmen.

Svenja Hässig stiess vor acht Jahren zu Family. Sie unterstützte in verschiedenen Funktionen den Aufbau der Agentur, zuletzt in der Rolle als Key Client Manager und Senior Project Manager. Hässig absolvierte den Bachelor of Science FHO in Media Engineering.Corinne Schneider ist seit zwei Jahren bei Family tätig. Zuvor arbeitete sie unter anderem als Projektleiterin Marketing & Kommunikation bei der Confiserie Sprüngli.

Corinne Schneider hat den Bachelor of Science in Business Communications abgeschlossen. Durch die Erweiterung der Geschäftsleitung wird sich CEO und Creative Director Claudio Catrambone neben der Kreativarbeit vermehrt um strategische Projekte kümmern und das Leistungsangebot der Agentur weiter ausbauen. (pd/wid)