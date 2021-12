Eurobest: Die Agentur CRK gewinnt Silber

CRK gewinnt erneut einen Award für den Film «Das bewegte Leben von Rosemarie» im Auftrag von Curaviva, Spitex und OdASanté. Diesmal ist es Silber am europäischen Kreativaward Eurobest, dies in der Film-Craft-Kategorie «Animation». Eingereicht wurde die Arbeit von Roof Studio in New York.

«Das bewegte Leben von Rosemarie» wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit Gold an den Epica Awards (persoenlich.com berichtete).

Die Gewinner in Bronze, Silber und Gold wurden am Montag bekanntgegeben. Dabei gewann Frankreich die meisten Trophäen, Deutschland belegt den zweiten und Grossbritannien den dritten Platz. Die Gewinner des Grand Prix und des Special Award werden am Mittwoch verkündet.

Eine Übersicht über alle Gewinner finden Sie hier. (cbe)