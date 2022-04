Swissquote steht für die Sicherheit einer Bank für Kryptos, die immer zur Hand sind. Deshalb hat Cavalcade ein Konzept rund um eine groovige Hand entwickelt, die in der Welt der Krypto-Möglichkeiten tanzt.

Swissquote spricht so direkt ein Zielpublikum an, das sich für Kryptos interessiert, jung und vernetzt ist und sich in 3D-Welten sehr wohl fühlt. Das Design wurde von Artbox produziert und vom Studio Mitsi umgesetzt. Die Kampagne wird international in TV, Print, Digital und sozialen Netzwerken eingesetzt.

Verantwortlich bei Swissquote: Jan De Schepper (Chief Sales and Marketing Officer), Romain Le Baud (Head Marketing), Leslie Bronsztejn (Brand Marketing Manager), Aldo Fortis (Head of Brand Creation & Development), Fanny Vario (Brand Manager); verantwortlich bei Calvalcade: David von Ritter (Creative Director), David Lesage (Art Director Photo), Camille Natalini (Graphic Designer), Simon Muñoz (Graphic Designer), Samuel Leurs (Motion Designer), Nina Hugentobler (Client Director), Maxime Fiechter (Senior Account Manager), Katia Lallart (Account Manager); verantwortlich für Produktion Spot & Print: Studio Mitsi (Design und Animation), Kloaq Audio Design (Ton), Artbox / Zentrum für Kreation (Produktion), Jessica Iken (Produzentin), Rosa Winkelman (Produzentin). (pd/cbe)