Rod: Die Agentur verstärkt die Geschäftsleitung

Rod Kommunikation hat die Geschäftsleitung mit Blick auf die bessere Vereinbarkeit von Job und Privatleben verstärkt, wie es in einer Mitteilung heisst. Alle Bereiche der Agentur seien neu in der GL vertreten und wo nötig als Stellvertreterregelungen organisiert.

Alessandro Reintges und Ondrej Maczko teilen sich in einer Co-Leitung die Führungsverantwortung der Kreation und vertreten sie alternierend in der Geschäftsleitung.

Tiffany Bottlang arbeitet nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub neu in einem Teilzeit-Pensum und führt mit Jonas Brändli, der nach Engagements bei Jung von Matt und Farner zurück zu Rod gekehrt ist, gemeinsam die Beratung. Beide vertreten diese in der Geschäftsleitung.

«Wir haben in den letzten zwei, für unsere Agentur äusserst intensiven Corona-Jahren, auch in Sachen Führung viel gelernt. So haben wir gemerkt, dass wir effizienter an Projekten arbeiten können, wenn wir die Führungsorganisation modularer gestalten. Diese Erfahrungen haben wir nun implementiert», wird Pablo Koerfer, Geschäftsführer Rod Kommunikation, zitiert.

Neu setzt sich die Geschäftsleitung von Rod wie folgt zusammen: David Schärer, Pablo Koerfer, Regula Bührer Fecker, Marco Meroni, Tiffany Lüthi und neu Ondrej Maczko, Alessandro Reintges und Jonas Brändli. (pd/wid)