Die Basler Zeitung (BaZ) und die Kreativagentur Mona und Mateo haben gemeinsam eine Weihnachtskampagne für den Aboverkauf gestartet. Pünktlich zur Weihnachtszeit präsentiert die Basler Zeitung «die perfekte Geschenkidee» in der programmatisch ausgespielten Sales-Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Design entspringe der Vorgängerkampagne, erhalte aber ein weihnachtliches Update und zeige das Produkt als Held. So würden schimmernde Werbemittel aus Weihnachtsbändern und Handys entstehen, die für Aufmerksamkeit und Weihnachtsstimmung sorgen.



Die Kampagne ist seit dem 28. November in der Region Basel auf Social Media und Digital Out of Home im Einsatz.

Verantwortlich bei Tamedia: Isabella Wohlwend, Olivier Goetschi; verantwortlich bei Mona und Mateo: Sheena Czorniczek, Luc Sohm, Tabea Ott, Hannah Mey, Otis Horiuchi, Joëlle Frutiger, Mona Fluri, Mateo Sacchetti; Fotografie: Ansichtssache; 3D-Animation: Studio Yang; Gesamtanimation: Visual Fantastix; Media: Dept Agency. (pd/cbe)