Jung von Matt Limmat: Die Begleiterin der Jugend

Publiziert am 14.05.2024

Die Mobiliar und Jung von Matt Limmat richten sich mit der neuen Kampagne und dem Claim: «Safe, was immer kommt» an Jugendliche. Ziel ist es zu zeigen, dass die Mobiliar auch die besonderen Bedürfnisse junger Menschen versteht und versichert.

Die Kampagne gliedert sich in mehreren Ebenen, wobei ein wichtiger Bestandteil die Social Kampagne «Gen Swap» ist. Mit dabei: Content Creators aus der Gen Z und Mitarbeitende der Mobiliar aus der Gen X. In einer Reihe von abwechslungsreichen Experiences tauchen Mitarbeitende der Mobiliar zusammen mit den jungen Influencerinnen und Influencer in die Jugendwelt ein und lernen sie und ihre Bedürfnisse besser kennen.

Die Kampagne beleuchtet jede Experience von zwei Seiten: aus Sicht der Jugendlichen und aus Sicht der Mobiliar Mitarbeitenden. So erleben die Mobiliar Mitarbeitenden die Jugendkultur hautnah - von Rave-Partys über Umstylings bis zum Erstellen des ersten TikTok-Profils.

«Mit der Kampagne zeigen wir, dass wir auch für junge Menschen an der Schwelle zum Erwachsenenleben eine verlässliche Begleiterin sind, die ihre Bedürfnisse kennt. Das tun wir nicht zuletzt, indem wir ihnen aufmerksam zuhören und sie ernst nehmen», sagt Sarah Pittet von der Mobiliar.

Bild-im-Bild

Um die Jugendlichen auch über die Bildwelt direkt anzusprechen, arbeitet die Kampagne mit einem dynamischen Mix aus zwei Ebenen: Hauptmotive mit Bild-im-Bild-Elementen. Das Hauptsujet zeigt die GenZ in authentischen, alltäglichen Momenten ihres Lebens. Das Bild-im-Bild zeigt eine Situation, einen Traum, eine Welt, in der sie sich gerade am liebsten aufhalten würden und schafft so einen Kontrast zur realen Welt.

Die Bewerbung startet mit einer Positionierungskampagne, die sich durch einen dynamischen Mix aus Above-the-Line-Massnahmen, über Performance- bis hin zur Social Kampagne auszeichnet. Parallel läuft «Gen Swap» mit drei Experiences in der Deutsch- und Westschweiz, gefolgt von einer zweiten Welle im Spätsommer. (pd/spo)