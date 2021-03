Mona und Mateo: Die BKB bleibt im Quartier

Grossbanken schliessen vermehrt kleine Filialen und ziehen sich aus der Nachbarschaft zurück. Gerade eben passiert dies auch in Basel – namentlich in den Quartieren Gellert, St. Johann und Iselin. Dies nutzt die Basler Kantonalbank für ein Bekenntnis zu den Quartieren. Denn entgegen dem Trend setzt die BKB mit ihren zwölf Geschäftsstellen weiterhin auf Nähe zu den Bewohnerinnen und Bewohnern der schönsten Stadt der Schweiz, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.







Die von Mona und Mateo entwickelte taktische Kampagne sei ein Versprechen. Zeitgleich zu den Schliessungen der Konkurrenz, wendeten sich Mitarbeitende der BKB-Quartierfilialen an die Nachbarschaft: «Wir bleiben im Quartier.» Auf «ultra-lokalen» Plakatstellen, mit Geotargeting-Bannern, als Anzeigen in Quartierzeitungen und auf E-Screens erreicht die Botschaft alle, «die den persönlichen Kontakt zu ihrer Bank auch in Zukunft nicht vermissen wollen». Parallel dazu mache die Aktion «Wechseln und im Quartier bleiben» die Entscheidung für Wechselwillige noch einfacher, so die Mitteilung.







Verantwortlich bei der Basler Kantonalbank: Mathias von Wartburg, Markus Wittenbecher, Alessandro Venafro; verantwortlich bei Mona und Mateo: Nicole Waldis, Mona Fluri, Mateo Sacchetti (Konzept und Umsetzung); Fotografie: Julia Ishac. (pd/lol)