Die Call for Entries für die ADC Awards 2022 sind ab sofort eröffnet – mit Neuerungen wie den Kategorien «Good» und «Zweite Chance» sowie verfeinerten Unterkategorien. Ausserdem besteht erstmals nach langer Zeit wieder die Möglichkeit, einen Grand Prix für die herausragendste Arbeit des Jahres zu gewinnen. Einreicheschluss ist der 1. März 2022, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Die ADC Awards stehen ganz im Zeichen des neuen ADC-Mottos «Zeigen, wie's geht:», welches der neue Jury-Chairman und Vorstandsmitglied Thomas Wildberger in einem Essay wie folgt beschrieben hat:

«Jogi Löw stand am 13. Juli 2014 in der 88. Minute des WM-Finales gegen Argentinien mit Mario Götze an der Seitenlinie. Bevor er ihn einwechselte, sagte er zu ihm folgenden Satz: ‹Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi›. Der Rest ist Geschichte.

Wir Werber haben nicht nur alle vier Jahre die Chance, mit Ruhm und Ehre überhäuft zu werden, sondern alle zwölf Monate: bei den ADC Awards, dem wichtigsten Kreativ-Wettbewerb unserer Branche. Und theoretisch können wir sogar jeden Tag, mit jedem neuen Briefing, berühmt werden. Genau deshalb haben wir diesen Beruf gewählt und genau deshalb lieben wir ihn. Weil er jeder und jeden von uns immer wieder neue Chancen bietet, den Chefs, den Kollegen, der Branche, den Kunden, der Gesellschaft, ja vielleicht sogar der Welt, vor allem aber auch sich selbst zu zeigen, was man drauf hat. Mal klappt das mehr, mal weniger. Niemand erwartet, dass man täglich Werbegeschichte schreibt. Aber möglich wär’s. Und genau das sollte uns ein Ansporn sein, immer wieder aufs Neue zu versuchen, das Beste aus uns rauszuholen und mit einem Geniestreich aufzutrumpfen – und vielleicht sogar unsterblich zu werden.

Der ADC prämiert vorbildliche, wegweisende, innovative, relevante, überraschende, frische, humorvolle, intelligente, herausragende und exzellente Arbeiten. Von Macherinnern und Machern, die im entscheidenden Moment zeigen, wie's geht. Wir freuen uns auf eure Einreichungen.»

Einreichen geht ab sofort

Ab sofort können Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 28. Februar 2022 konzipiert und veröffentlicht wurden, online eingereicht werden. Einzige Ausnahme bildet die brandneue Kategorie «Zweite Chance», die auch das Einreichen von Arbeiten, die im letzten Jahr konzipiert wurden, zulässt. Diese und weitere Neuerungen in den einzelnen Kategorien und Unterkategorien halten die ADC Call for Entries 2022 bereit.

Übrigens: Man muss laut Mitteilung keine grosse Agentur sein, um beim ADC gross herauszukommen. Einzelpersonen, Freelancer, Ateliers usw. profitieren in den Kategorie Fotografie, Illustration und Design von reduzierten Einreichungsgebühren.

Die Call for Entries können hier heruntergeladen werden. (pd/cbe)