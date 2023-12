Für die nächsten ADC Awards, die im Mai/Juni 2024 stattfinden, freut sich der ADC Switzerland ab sofort auf Einsendungen, wie es in einer Mitteilung heisst. Neu ist dabei die Initiative «Gender Compensation». Vor dem Hintergrund, dass heute weniger als 20 Prozent der ADC-Switzerland-Mitglieder weiblich sind, strebt der Club mit sanftem Druck eine 50:50-Realität an, zu der exzellente Kreativdirektorinnen, Art-Direktorinnen, Texterinnen, Designerinnen, Regisseurinnen gehören. «Denn diversere Teams bringen andere, innovativere und originellere Ideen als homogene Teams», sagte ADC-Vizepräsidentin Stefanie Huber in einem persoenlich.com-Interview.

Das Tool «Gender Compensation» macht laut Mitteilung deutlich, wie die kreativen Führungs-Credits unter Männern und Frauen bei der eingereichten Arbeit prozentual verteilt sind. Danach werden den Agenturen verschiedene Kompensationsbeiträge angeboten, um noch bestehende Geschlechterunausgeglichenheit monetär auszubalancieren.

Weit über Kreativität hinaus geht es auch beim im Vorjahr eingeführten Sonderpreis ADCESG Award. Dieser wird an eine Arbeit vergeben, die ESG-Schwerpunkte hauptsächlich bei ihrer Entwicklung und Umsetzung mitberücksichtigt hat. Der ADC will damit Ideen fördern, die einen positiven Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung haben und dazu beitragen, die heutigen dringlichen Probleme zu überwinden.

Der ADC prämiert «vorbildliche, wegweisende, innovative, relevante, überraschende, frische, humorvolle, intelligente, herausragende und exzellente Arbeiten», wie es weiter heisst. Von Macherinnern und Machern, die im entscheidenden Moment zeigen, wie’s geht. Ab sofort können Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 29. Februar 2024 konzipiert und veröffentlicht wurden, online eingereicht werden. Einzige Ausnahme bildet die Kategorie «Zweite Chance», die auch Arbeiten zulässt, die im letzten Jahr konzipiert wurden, sofern diese bei den ADC Awards 2023 noch keine Aufzeichnung erhalten haben.

Alle detaillierten Informationen stehen in den ADC Call for Entries 2024. (pd/cbe)