Publiziert am 09.06.2026

Zweifel lanciert die zweite Welle seiner Kampagne «Team Paprika vs. Team Nature». Der Auftakt machte die Eishockey-WM. Vier neue Social-Media-Spots zeigen nun, wie die Wahl zwischen Paprika und Nature zur Glaubensfrage wird: beim ersten Date, in der WG, am Familientisch und bei der Wohnungssuche, heisst es in einer Mitteilung.





In den Clips wird die falsche Chips-Sorte zur Red Flag beim Kennenlernen, scheitert das Zusammenleben an mangelnder Toleranz, bricht die jüngste Generation mit der Familientradition – oder verliert eine Traumwohnung ihren Reiz, weil sie die eigene Überzeugung kosten würde.





Flankiert wird die Kampagne durch eine Landingpage, auf der Nutzerinnen und Nutzer abstimmen und limitierte Team-Trikots gewinnen können. Kreiert wurde die zweite Welle erneut von Zweifel Creatives, einem gemeinsamen Team aus Fachleuten von Zweifel, Insighters und Marty-Trezzini. Die Kampagne ist ab sofort auf Social Media und online zu sehen. (pd/spo)