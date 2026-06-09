09.06.2026

Zweifel Creatives

Die Chips-Debatte geht online weiter

Nach dem Auftakt zur Eishockey-WM verlagert sich die Auseinandersetzung zwischen Team Paprika und Team Nature nun in Alltagssituationen.
Publiziert am 09.06.2026

Zweifel lanciert die zweite Welle seiner Kampagne «Team Paprika vs. Team Nature». Der Auftakt machte die Eishockey-WM. Vier neue Social-Media-Spots zeigen nun, wie die Wahl zwischen Paprika und Nature zur Glaubensfrage wird: beim ersten Date, in der WG, am Familientisch und bei der Wohnungssuche, heisst es in einer Mitteilung.


In den Clips wird die falsche Chips-Sorte zur Red Flag beim Kennenlernen, scheitert das Zusammenleben an mangelnder Toleranz, bricht die jüngste Generation mit der Familientradition – oder verliert eine Traumwohnung ihren Reiz, weil sie die eigene Überzeugung kosten würde.


Flankiert wird die Kampagne durch eine Landingpage, auf der Nutzerinnen und Nutzer abstimmen und limitierte Team-Trikots gewinnen können. Kreiert wurde die zweite Welle erneut von Zweifel Creatives, einem gemeinsamen Team aus Fachleuten von Zweifel, Insighters und Marty-Trezzini. Die Kampagne ist ab sofort auf Social Media und online zu sehen. (pd/spo)

Credits

Verantwortlich bei Zweifel Creatives: Anja Mosimann, Jürg Brauchli, Philip Honegger & Partner: Andy Lusti, Susen Gehle, Maurus Zehnder, Yves Marty, Gianluca Trezzini, Joris Dommels, Filip Zumbrunn, Dominik Gspan, DubDub, Daniel Jans.


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