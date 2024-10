Openroom: Die Dramatisierung des Drehmoments

Publiziert am 10.10.2024

Der Tête de Moine AOP ist ein zylinderförmiger Halbhartkäse, sein Geschmack rein, aromatisch und mit zunehmender Reifung ausgeprägter. Der im Kanton Jura hergestellte Käse hat eine lange Geschichte: Schon die Mönche im Kloster Bellelay schabten ihn im Mittelalter mit einem hochgestellten Messer. Seit der Erfindung des Drehschabers namens Girolle 1982 können die «Rosetten» genannten Käseportionen mühelos genossen werden.

Diese spezielle Art, den Tête de Moine AOP zu geniessen, hat die Agentur Openroom nun auf die Drehbewegung mit der Hand reduziert, mit der man die Girolle bedient. Ein Spot zeigt drei verschiedene Genussszenen, in denen Menschen jeweils gemeinsam am Tisch sitzen und essen. Alle Szenen enden immer gleich – indem jemand diese eine Handbewegung macht, die nicht etwa für das Bestellen oder Zahlen, sondern vielmehr für das «Girollieren» steht.





Mit dieser speziellen Idee habe man das Einzigartige und Charakteristische am Tête de Moine AOP in den Köpfen der Zielgruppe verankert, schreibt Openroom in einer Medienmitteilung. Gleichzeitig mache man den Käse auf eine lockere und spielerische Art schmackhaft. Ausserdem helfe diese Handbewegung der Marke Tête de Moine, sich in verschiedenen Sprachen und Kulturen durchzusetzen – und da passt die Auflösung mit dem Slogan «Einfach einzigartig.» perfekt dazu.

Der Spot läuft aktuell im Schweizer Fernsehen und wird in Social Media begleitet. (pd/nil)