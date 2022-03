«Bei der Bank Avera unterstützen wir die digitalen Ansprüche unserer Kundschaft», sagt Kundenberaterin Sabrina Zimmermann. Dies ist eines der Sujets der am Donnerstag lancierten Kampagne von Microsoft Schweiz rund um seine zwei Rechenzentren-Regionen in Zürich und Genf – das Herzstück der Cloud-Infrastruktur von Microsoft in der Schweiz. Doch im Vordergrund steht nicht etwa nur die Technologie selbst, sondern Menschen – und welchen Nutzen diese Technologie ihnen in ihrer Arbeit bringt, wie Microsoft in einer Mitteilung schreibt.

Insgesamt erstreckt sich der erste Teil der Kampagne über drei Sujets mit der Bank Avera und wird laufend mit weiteren Kunden ergänzt. Diese werden unter anderem online ausgespielt als Videos und an ausgewählten Standorten zu sehen sein – beispielsweise am Flughafen Zürich, wo Microsofts neuer Hauptsitz sich befindet.

Entwickelt wurde die Kampagne vom Marketingteam von Microsoft Schweiz in Zusammenarbeit mit der Agentur Campbell & Jones. «Unser Ziel mit dieser Kampagne ist es, nicht nur ein Businesspublikum anzusprechen. Wir können die Innovationskraft unserer Cloud in der Schweiz so auch für die breite Bevölkerung greifbarer machen», wird Nadine Nyffenegger, Leiterin Marketingkommunikation bei Microsoft Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Die Cloud ist längst mehr als nur ein Speicherplatz für Daten. Sie ist der Schlüssel zu Rechenleistung und Services wie der Künstlichen Intelligenz für Unternehmen und Organisationen aller Grösse in der Schweiz.»

Die Microsoft Cloud ist für viele Unternehmen in der Schweiz laut Mitteilung zur Standard-Plattform geworden. Immer mehr Kundinnen und Kunden würden auch Services im Bereich der Künstlichen Intelligenz nutzen. Deshalb gehe der Ausbau der lokal verfügbaren Dienste kontinuierlich weiter.

Verantwortlich bei Campbell & Jones: Marc Steimer (Co-Founder); verantwortlich bei Microsoft Schweiz: Nadine Nyffenegger (Leiterin Marketingkommunikation). (pd/cbe)