Publiziert am 27.04.2026

Der Spot zeigt einen Mann, der dem Arval Auto-Abo nicht traut und obsessiv nach dem Sprichwörtlichen Haken sucht – und keinen findet. Das Regie-Duo Blok aus London setzte die Geschichte um. Vier Kurzspots ergänzen den Hauptfilm.

Neben dem Bewegtbild umfasst die Kampagne einen neuen Claim («Der cleverste Weg zum Auto»), eine überarbeitete Tonalität sowie den Auftritt der Owned Channels.

«Besonders überzeugt hat uns der Umgang mit unserem komplexen Angebot: Statt die vielen Produktvorteile zu umgehen, hat das Team sie selbstbewusst aufgegriffen und so inszeniert, dass gute Unterhaltung daraus entsteht», lässt sich Roman Püntener, Head of Marketing & Communication bei Arval Schweiz, zitieren.

Arval ist in der Schweiz seit 2001 tätig und verwaltet nach eigenen Angaben eine der grössten Fahrzeugflotten des Landes. Das Auto-Abo bündelt Fahrzeug, Versicherung und Wartung zu einem monatlichen Fixpreis – ein Modell, in dem sich die BNP-Paribas-Tochter mit der Kampagne nun auch im Privatkundensegment stärker positionieren will. (pd/nil)