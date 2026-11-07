Edna Epelbaum: Bielerin in den Top 20 der Filmwelt

Publiziert am 07.11.2026

Die Schweizer Kinobetreiberin Edna Epelbaum schafft es zum ersten Mal in die Top 20 der einflussreichsten Frauen der internationalen Filmwelt. Die Bielerin wird vom US-Magazin «Celluloid Junkie» für ihr Engagement zugunsten des Schweizer Films gewürdigt.

Das Magazin, welches sie auf Platz 19 führt, hebt hervor, dass sie «zu einer der entschlossensten Fürsprecherinnen für die Interessen der Schweizer Filmbranche in Wirtschaft, Kultur und Politik geworden ist». Die Tageszeitung «Journal de Bienne et du Grand Chasseral» berichtete am Samstag darüber. Epelbaum war bereits mehrfach unter den Top 50 Persönlichkeiten dieser Rangliste vertreten.

Epelbaum, die Kinos in Biel, Bern, Delsberg, Neuenburg und La Chaux-de-Fonds betreibt, war zwölf Jahre lang Präsidentin des Schweizer Kinobundes. Anschliessend übernahm sie interimistisch den Co-Vorsitz von Pro Cinema, dem Dachverband der Schweizer Kinobetreiber und Filmverleiher, in dessen Vorstand sie nach wie vor Mitglied ist.

Ihr Engagement erstreckt sich auch auf die internationale Ebene. Sie ist Vizepräsidentin der Internationalen Vereinigung der Kinobetreiber, die die Interessen der Kinobetreiber vertritt.

Edna Epelbaum ist zudem eine der beiden Mitbegründerinnen des Festival du Film Francophone Biel/Bienne. Die erste Ausgabe dieser Veranstaltung, die dem frankophonen Kino gewidmet ist, fand im September 2026 statt. (sda/cbe)