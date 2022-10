Die ersten beiden goldenen Effies sind vergeben. Notch Interactive/Publicis Zürich und Webrepublic gewinnen einen Gold-Effie für die Herbstkampagne 2020 der CSS Krankenversicherung in der Kategorie Performance Marketing. In der Kategorie Doing Good wird Rod Kommunikation mit der Arbeit «Fluchttaschen» für DAO (Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz & Liechtenstein) ausgezeichnet.

Herbstkampagne 2020 der CSS

«Der CSS ist es gelungen, die Zahl der Abschlüsse gegenüber dem Vorjahr signifikant zu steigern und gleichzeitig die Kundenabgangsquote zu senken», wie es weiter heisst.

Die CSS-Herbstkampagne 2020 sei «dank ihrem Personalisierungsansatz in Kombination mit massgeschneiderten Botschaften, einem dynamischen, KI-optimierten Ausspielungs- und Optimierungsansatz so einfach wie genial».

Auftraggeber: CSS Krankenversicherung; Lead Agency: Notch Interactive/Publicis Zürich/Webrepublic; weitere Agenturen / Unternehmen: Hutter Consult.





«Fluchttaschen» der Frauenhäuser

«Minimaler Paid-Media-Einsatz, maximaler Return: mit äusserst geringem Budget erzielen die Frauenhäuser medialen Widerhall im Wert von 1,5 Millionen Franken, hohes Social-Media-Engagement und mehr als 700 Prozent Zusatz-Traffic auf der Frauenhäuser-Website», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Obwohl auch in der Schweiz 42 Prozent aller Frauen Gewalt in Beziehungen erleben, würden dieses Thema und die Schweizer Frauenhäuser öffentlich kaum eine Rolle spielen.

Es brauche deshalb eine rationale und nachvollziehbare Grundlage für einen emotionalen Appell. Mit einer repräsentativen Grundlagenstudie bringen die Schweizer Frauenhäuser das Thema Beziehungsgewalt deshalb vorab auf die öffentliche Agenda, wie es weiter heisst. Eine «kleine, aber emotional berührende» On- und Offline-Kampagne verstärke anschliessend die Diskussionen in vielen klassischen Medien und den Social Media.

Zusammen sorge die Massnahmen-Kombination ausserdem für viel Website-Traffic bei der Frauenhäuser-Dachorganisation DAO ( Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz & Liechtenstein) und generiere – gleichsam on-top – einen eigentlich nicht intendierten Spendenbeitrag.





Auftraggeber: DAO (Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz & Liechtenstein); Lead Agency: Rod Kommunikation; Weitere Agenturen / Unternehmen: IKEA Schweiz.

Aus allen Gold-Effie-Gewinnerinnen und Gewinnern wird an der Effie-Award-Show am 10. November 2022 im Kaufleuten in Zürich der Grand Effie gekürt. (pd/tim)