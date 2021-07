ADC Switzerland: Die Gala feiert ihr grosses Wiedersehen

«Das wird das Comeback des Jahrhunderts», schreibt ADC Switzerland in einer Mitteilung. Es wird wieder gemeinsam gefeiert – und zwar nicht in kleinen virtuellen Fensterchen, sondern live und in Farbe in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon.

Die ADC Gala feiert ihr grosses Wiedersehen: Am Samstag, 4. September 2021 ab 18 Uhr. Der Abend steht unter dem Motto «Comeback to the future», wie es weiter hiesst. Das bedeute, dass der Blick nach vorne gerichtet, die Zuversicht gefeiert und die Kreativität bejubelt werde. Türöffnung und Apéro ist um 18 Uhr, das Gala-Dinner um 20 Uhr und die Party um 22 Uhr.

Die Tickets können ab sofort online bestellt werden. (pd/lom)