Scholz & Friends: Die Geschichte von Quarterback Tom Brady

In einem ambitionierten Kurzfilmprojekt mit dem Titel «A Boy From San Mateo» für den Schweizer Luxusuhrenhersteller IWC Schaffhausen erzählt Scholz & Friends Berlin die inspirierende Geschichte des erfolgreichsten Footballspielers aller Zeiten: US-Superstar Tom Brady.

Der Film, der in Zusammenarbeit mit dem dänischen Regisseur Rune Milton entstanden und von Who's mcqueen picture Zürich produziert worden ist, nimmt den Zuschauer mit auf eine cineastische Reise zu einigen der wichtigsten Meilensteine in Bradys Karriere. Von seinen bescheidenen Anfängen als kleiner Junge mit einem grossen Traum in seiner Heimatstadt San Mateo, Kalifornien über Stationen an der Universität von Michigan bis an die Spitze der National Football League. Ein Weg, der vom Willen auf Erfolg gekennzeichnet ist, egal welche Widerstände und Hindernisse Tom Brady dabei bewältigen musste, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit der Kampagne wollen wir die Zielgruppe unseres Kunden – gerade in diesen schwierigen Zeiten – begeistern und ermutigen ihren eigenen Träumen zu folgen. Der Glaube an sich selbst, Durchsetzungskraft gegen alle Widerstände und harte Arbeit auf dem Weg zum Erfolg. Ein Spirit, der auch tief in der Marke IWC verwurzelt ist, seit sie vor über 150 Jahren von einem amerikanischen Uhrmacher aus Boston gegründet wurde», wird Robert Krause, Managing Director bei Scholz & Friends, zitiert.

«Wir haben den Film sehr bewusst Trailer-artig und in einer schnellen Erzählweise konzipiert, um für bestmögliche Entfaltung im digitalen Umfeld zu sorgen. Wir wollten von Anfang an ein Werk schaffen, das den Zuschauer emotional so bindet, wie es sonst nur Netflix und Co schaffen», so Jörg Waschescio, Creative Director und Unit Lead bei Scholz & Friends.

Mit insgesamt über zehn Drehtagen an Locations in Bukarest, Boston, Salt Lake City und in Schaffhausen ist «Born of a Dream» eine der aufwendigsten Filmproduktionen, die Scholz & Friends bis heute realisiert hat. «‹A Boy From San Mateo› ist aber nur der Auftakt, mit dem wir die Content-Plattform ‹Born of a Dream› in den folgenden Monaten befüllen werden. Es gibt noch sehr viel zu erzählen», ergänzt Janin Brauer, International Account Director bei Scholz & Friends.

«Born Of A Dream – A Boy From San Mateo» ist exklusiv abrufbar auf iwc.com.

Verantwortlich bei IWC Schaffhausen: Franziska Gsell (Chief Marketing Officer), Maurice Moitroux Strategic (Head of Advertising, Media & Digital), Tom Scheuring (Brand Planner), Caroline Spoerry (Project Manager), Daniela Berther (Producer); verantwortlich bei Scholz & Friends Berlin: Robert Krause (Managing Director), Jörg Waschescio (Group Creative Director), Janin Brauer (International Account Director), Leonardo Valadao, Nathalie Poets, Alannah Stritch (Creatives), Janice Kretschmer (Account Management), David Voss, Daniel Klessig, Jan Lagowski, Thomas Griesbach (FFF), Kerstin Mende (Art Buying); verantwortlich bei Who's mcqueen picture Zürich: Clemens Petersson (Executive Producer), Rune Milton Olsen (Director), Paul Meyers (DOP), Niels Kau (Producer), Adam Nielsen, Emil Gundersen (Editor); verantwortlich bei Copenhagen Visual Effects: Mikael Balle, Alexander Schepelern (Post Production), Kevin Koch (Sound Design); Music: Jonas Larsen & Anders Vesterdahl. (pd/cbe)