Gustavo Gusto: Die heissesten Scheiben des Jahres

Gustavo Gusto setzt in der Werbung für seine beiden neuen Sorten «Prosciutto e Ananas» und «Salame Piccante» auf witzige Musikvideos. In der fiktiven Gustavo-Gusto-Show «Heisse Scheiben – Coole Hits» sorgen die beiden Titel «Live Is Life: A-na-na-na-nas!» und «Ein bisschen scharf muss sein!» für jede Menge gute Laune und zeigen, dass sie das Zeug zum echten Verkaufsschlager haben. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

«Wir haben zeitgleich zwei neue Premiumpizzen auf den Markt gebracht. Diesen Doppel-Launch wollten wir mit einer gemeinsamen Kampagne begleiten. Und die soll tüchtig Spass machen – zumal es der erste echte Filmdreh unserer jungen Marke ist», sagt Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto.

«Das Konzept: Im Stile grosser Musikshows der 70er-Jahre inszenieren wir unsere beiden neuen Pizzen als die heissesten Scheiben des Jahres. Mit Songs, an denen man sich einfach nicht satthören kann», so Götz weiter.

Für die Videos wurden zwei echte Musik-Klassiker neu getextet und eingespielt. Aus «Ein bisschen Spass muss ein» wird «Ein bisschen scharf muss sein». Gesungen und performt wird der Titel von der kultigen Italo-Schlager-Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. «Live Is Life» wird zu «Live Is Life - A-na-na-na-nas», eingespielt von Studiomusikern unter dem Video-Bandnamen «Larry Steel Tigers».

«Die Songs passen perfekt, denn unsere Salame Piccante ist zwar schön würzig, aber kein Höllenfeuer. Ein bisschen scharf eben. Und auch bei Live Is Life ist es mehr als nur der Wortwitz mit A-na-na-na-nas. Denn der Original-Song Live Is Life zelebriert das Live-Erlebnis, und auch das trifft bei unseren Pizzen zu. Daher passt auch die Songzeile: Musst sie einmal live erleben, und schon reisst sie dich voll mit», erklärt Götz.













Und hier gehts zur Landingpage der Kampagne.

Die Musik-Videos werden in unterschiedlichen Längen in den nächsten Monaten über verschiedene Kanäle, wie beispielsweise auf YouTube, Facebook, Instagram, Twitch und Spotify eingesetzt. Unterstützt wird die Kampagne durch Aufführungen in Open Air Kinos, durch Printanzeigen und durch Plakate. «Und wir feiern Premiere: Denn die Kampagne wird unseren Start bei TikTok einläuten. Die Musikkampagne ist wie gemacht für diesen Kanal. Wir hoffen, dass zahlreiche Creators unsere Songs nehmen und ihre eigene Interpretationen dazu drehen werden», sagt Michael Götz.

Verantwortlich bei Gustavo Gusto: Michael Götz (Creative Direction), Heiko Behnen (Text), Jan Berg (Art Direction), Tom Nollau (Content Direction), Arne Lauth (Webdesign) und Sarah Tank (Projektmanagemen); Verantwortlich bei Element E (Filmproduktion): Simon Ritzler (Regie), Casey Campbell (Kamera) und German Wahnsinn (Tonstudio), William Cohn (Sprecher). (pd/lol)