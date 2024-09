Jeff Zürich: Die italienische Trikolore wirbt für Flaschenpost.ch

Publiziert am 19.09.2024

Was geschieht, wenn man italienischen Lebensgenuss mit Schweizer Zuverlässigkeit kreuzt? Man kriegt italienischen Spitzenwein von Flaschnepost.ch pünktlich nachhause geliefert. So zumindest lautet die Interpretation von Jeff Zürich bei der Inszenierung der Kampagne für die Kooperation von Flaschenpost.ch und der Italian Trade Agency, wie die Agentur in einer Medienmitteilung schreibt.

Mehr «Dolce Vita» bei dir zuhause

Die Kooperation beinhaltet, dass Flaschenpost.ch zu den bereits existierenden 150 italienischen Winzern im Angebot 50 neue ins Sortiment aufnimmt. So lässt sich der Co-CEO und Co-Gründer Dominic Blaesi auf der Webseite zitieren: «Wir zeigen dir die besten Italiener für mehr ‹Dolce Vita› bei dir zuhause. Handverlesen aus dem grössten online Angebot an Weinen Made in Italy!». So werden auch die im Angebot verfügbaren Weine mit dem «Dolce Vita» Label gekennzeichnet. Das Label steht für besonders viel Freude beim Geniessen und höchste Qualität – für ein wahres «Made in Italy» Erlebnis.

Die Agentur Jeff Zürich entwickelte die Kreativ-Idee, während Nova Impact sich um die Planung und Einbuchung der Plakatkampagne kümmerte. Die Kampagne wird in zwei Phasen ausgespielt und ist am linken und rechten Zürichseeufer plus an ausgewählten S-Bahnhöfen in der Stadt Zürich zu sehen. (pd/nil)