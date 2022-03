Das Rüstzeug erwerben, um die Welt von morgen zu gestalten. Den Dialog mit anderen Jugendlichen über gemeinsame Themen führen. Oder sich einfach mit Freunden treffen und zusammen Spass haben. Diese und weitere Punkte nennen Jugendliche und junge Erwachsene gemäss einer Mitteilung als ihre Motivation, wieso sie sich in einem der rund 90 Jugendparlamente (JuPas) und Jugendräte in der Schweiz und in Liechtenstein engagieren.



Unter dem Motto «Gemeinsam mitgestalten» will eine schweizweite digitale Kampagne die Motivation, die Erlebnisse und die Erfolge dieser Jugendlichen besser sichtbar machen. Auf gemeinsam-mitgestalten.ch, Instagram, TikTok und YouTube erzählen Mitglieder, wieso sie sich engagieren und was sie erreicht haben. Im Lauf der Kampagne sollen weitere Erfahrungsberichte eingehen und den Mehrwert aufzeigen, den JuPas ihren Mitgliedern bieten. Ziel ist, so weitere 15- bis 25-Jährige für ein Engagement in ihrem lokalen JuPa zu gewinnen.



Furrerhugi durfte die Kampagne «Gemeinsam mitgestalten» gemäss Mitteilung zusammen mit einer Arbeitsgruppe aus den fünf kantonalen JuPas Aargau, Bern, Freiburg, St. Gallen und beider Appenzell sowie Zürich mitentwickeln. Die Kampagne läuft seit 2. März. Zudem sorgte Furrerhugi für den visuellen Auftritt, die Website, die Social-Media-Kampagne, die Content Production und Medienarbeit.





Verantwortlich bei Furrerhugi: Thomas Meier (Mandatsleitung), Camilla Lafranchi (Beratung), Matthias Halbeis (Medienarbeit), Patrick Blaser (Website, Social Media), Paloma Kilchenmann (Content Production), Sonja Rychener (Grafik); verantwortlich bei Jugendparlamente: Jannis Strauss (JuPa Bern), Projektleiter. (pd/tim)