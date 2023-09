Neoviso, eine auf die Generation Z spezialisierte Luzerner Agentur, hat in Zusammenarbeit mit PostFinance eine «innovative Rekrutierungskampagne» ins Leben gerufen. Diese richtet sich speziell an die spezifischen Anforderungen und Erwartungen der jungen Generation im Arbeitsmarkt, heisst es in einer Mitteilung.

Unter dem Motto «Mach einfach.» zeigt die Kampagne in verschiedenen Kurzvideos, was PostFinance Trainees und Hochschulpraktikanten bietet. Beispielsweise eine offene und innovative Arbeitsumgebung, in der junge Talente die Möglichkeit haben, mutig Veränderungen voranzutreiben.

Ein besonderes Augenmerk lag bei der Konzeption durch Neoviso auf der Gestaltung der Social-Media-Kampagne, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der Generation Z gerecht wird. Der durchgängige Claim «Mach einfach. – mutig verändern» unterstreicht laut Mitteilung die Botschaft der Kampagne und zeigt die Bereitschaft von PostFinance, mutige Veränderungen als Arbeitgeberin zu unterstützen.

«Mit der Kampagne ‹Mach einfach› zeigen wir, dass die Generation Z mit ihrer Kreativität und Innovationskraft bei uns ein Arbeitsumfeld findet, in dem sie mutig Veränderungen vorantreiben können», so Sandra Böttcher, Verantwortliche für Trainee & Hochschulpraktikum bei Postfinance.

Die Data&Insights-Abteilung von Neoviso führte «eine sorgfältige, qualitative Marktforschung durch, die als Grundlage für diese wegweisende Kampagne diente», wie es heisst. «Dank des tiefen Verständnisses und der Spezialisierung auf die junge Generation» habe Neoviso die Möglichkeit gehabt, für PostFinance vier gezielte Fokusinterviews mit Personen von den Trainee- und Hochschulprogrammen durchzuführen. «Dies erlaubte es ihnen, ihre Bedürfnisse präzise zu erfassen. Die gewonnenen Erkenntnisse flossen anschliessend in die Kampagnengestaltung ein. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die Kampagne den Erwartungen der potenziellen, jungen Talente voll und ganz gerecht wird», so die Agentur weiter.

Verantwortlich bei Neoviso: Alena Huber (Junior Art Director & Junior Producer), Nico Schmid (Head of Creation & Production), Andrea Fallegger (Head of Data & Insights), Léonie Bucher (Data & Insights Manager), Dominik Geiser (Videographer & Editor), Elia Zobrist (Videographer & Editor), Marco Zanga (Videographer & Editor), Laura Benalcazar (Videographer & Editor Intern), Jennifer Thali (Set Design). (pd/cbe)