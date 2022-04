Die Jury für die Effie Awards Switzerland 2022 wurde vom Organisator Leadingn Swiss Agencies, bekannt gegeben. Unter dem Präsidium von Peter Felser werden die Jury-Mitglieder der ersten Runde am 30. Juni 2022 die Finalisten für die zweite Runde am 8. September 2022 auswählen, heisst es in der Mitteilung.

Die Jury-Mitglieder der zweiten Runde werden aus den Finalisten die Bronze-, Silber-und Gold-Effie-Gewinner bestimmen. Der Jury-Präsident wird dabei von fünf Jury-Vorsitzenden unterstützt.

In der letzten Stufe des Beurteilungsprozesses entscheidet eine ausgewählte Grand Jury mittels einer einstimmigen Entscheidung über den Grand Effie – dabei werden ausschliesslich die Kampagnen der Gold-Gewinner berücksichtigt. Die Mitglieder der Grand Jury werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

«Die individuelle Qualität der Jurorinnen und Juroren sowie die ausgewogene Zusammensetzung der Jury-Teams führen schon fast automatisch zu einem guten Ergebnis. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesen ausgewiesenen Fachexperten», sagt Jury-Präsident Peter Felser.

Zu den Experten aus verschiedenen Branchen und Agenturen, die die Jury der ersten und zweiten Runde bilden und ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre Expertise in die Auswahl der Finalistenkampagnen und Metall-Gewinner einbringen, gehören über 80 Vertreterinnen und Vertreter von Werbeauftraggeber- und Agentur-Seite.

Die vollständige Jury ist hier aufgeführt. (pd/wid)