Mjm.cc: Die Kreativagentur erweitert die Geschäftsleitung

Die Kreativagentur Mjm.cc mit Sitz in Basel und Mauren (Liechtenstein) wird künftig von einem dreiköpfigen Führungsteam geleitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Geschäftsleitung setzt sich aus Gründer und CEO Martin J. Matt sowie den langjährigen Mitarbeitenden Florence Noelpp und Christoph Marti zusammen.

Martin J. Matt wird weiterhin die strategische Ausrichtung des Unternehmens verantworten. COO Florence Noelpp verstärkt das Führungsteam mit ihrer Kompetenz im Bereich Live-Kommunikation und Eventmanagement. Christoph Marti schliesslich bringt als Creative Director seine langjährige Erfahrung und kreative Vision in die Geschäftsleitung ein.

«Als Teil der Geschäftsleitung möchte ich die Stärken von Mjm.cc in den Bereichen Kreativität, Strategie und Umsetzung weiter ausbauen. Unsere Kunden können sich auf innovative Lösungen und einen hohen Service-Level verlassen», wird Florence Noelpp in der Mitteilung zitiert. Christoph Marti freut sich darauf, «Mjm.cc in der neuen Rolle mit frischen, unkonventionellen Ideen voranzubringen. Gemeinsam möchten wir unseren Kunden Lösungen jenseits klassischer Ansätze bieten.» (pd/wid)