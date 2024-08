Wirz: Die Migros im Playmobil-Format

Publiziert am 13.08.2024

Die neue Playmobil-Sammelpromotion der Migros rückt die spielerische Fantasie ins Zentrum, bei der es keine Grenzen gibt. Darauf basiert der Film, den Wirz mit CZAR Films und Regisseurin Marit Weerheijm realisiert hat: Er zeigt eine scheinbar alltägliche Szene in der Migros, die eine unerwartete Wendung nimmt und dann ihre Auflösung in einem Spielzimmer findet, heisst es in einer Mitteilung.















Der Spot ist Teil einer umfassenden Kampagne, die an einer Vielzahl von Touchpoints zu sehen ist. Drei statische und animierte 6- bis 10-Sekunden Visuals wurden mit Nerd London entwickelt. Inserate, ein Umhefter im Migros-Magazin und das Sammelheft verlängern die Kampagne im Printbereich. Auf Social Media liefern 10- und 15-Sekunden-Stop-Motion-Animationen der Spielsets eine Produkt-Demonstration. Und als roter Faden zieht sich das Promo-Logo durch sämtliche Kommunikationsmassnahmen. (pd/spo)