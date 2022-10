Effie Awards 2022: Die Mitglieder der Grand Jury sind bekannt

Die Grand Jury beim Effie Switzerland 2022 ist bekannt. Neben dem diesjährigen Jury-Präsidenten Peter Felser gehören gemäss Miteilung diese Personen dazu: Josephine Chamoulaud (Smile Direct, Head of Marketing & E-Commerce), Daniel Fischer (UBS, Head of Marketing and Digital Sales), Roger Harlacher (Zweifel Pomy Chips, Delegierter des Verwaltungsrats/Präsident SWA), Heike Kammerer-Vercelli (Nestlé, Head of Marketing & Consumer Communication), Coralie Klaus Boecker (Flughafen Zürich, Head Marketing & Digital), Beat Krebs (Omnicom Media Group, Managing Director/Präsident LSA), Roman Reichelt (Credit Suisse, Global Chief Marketing Officer), Torsten Tomczak (HSG, Institut für Mobilität, Direktor).

Am 10. November 2022 entscheidet das Gremium über den Grand Effie als beste Einreichung des Jahres. Der Gewinner respektive die Gewinnerin werde anschliessend an der Effie Award-Show im Zürcher Kaufleuten bekanntgegeben, wie es weiter heisst. Im Vorfeld der Award-Verleihung findet eine Masterclass mit Les Binet, Head of Effectiveness bei Adam&Eve DDB, statt. (pd/tim)