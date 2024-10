Publiziert am 07.10.2024

Salt Home biete laut Ookla Speedtest und nPerf-Test die schnellste und leistungsstärkste Technologie auf dem Markt, schreibt die Agentur Scholz & Friends in einer Mitteilung. Die aktuelle Kampagne zeigt, dass von dieser Qualität nicht nur Salt-Kunden profitieren – sondern auch ihre Nachbarn. Die Kampagne ist seit dem 23. September 2024 schweizweit in TV, OOH, DOOH, online, am POS und in Print-Inseraten zu sehen. (pd/spo)