Der Aletschgletscher ist ein Anblick von archaischer Schönheit. Doch dem grössten Gletscher der Alpen setzt die Klimaerwärmung sichtlich zu. Seit dem Jahr 2000 hat sich seine Zunge um rund einen Kilometer zurückgezogen.

Deshalb nutzen die VBZ und ihre Leadagentur Ruf Lanz die verblüffende Ähnlichkeit der Gletscher-Mittelmoränen mit einem Tramgeleise, um fürs Umsteigen aufs klimaschonende Tram zu werben.

Das Sujet erscheint doppelseitig und ganzseitig in 20 Minuten, ist in Plakatform in allen Trams unterwegs und wird zusätzlich via Twitter, Facebook und Instagram verbreitet.

Es bildet den Auftakt zu einer Serie von Motiven und Massnahmen, die zeigen: Wer in Zürich den ÖV benutzt, schont nicht nur die Nerven, sondern auch das Klima. Denn die VBZ bringen bereits 80 Prozent aller Fahrgäste mit schonender Elektro-Energie ans Ziel. Dieser Anteil soll weiter gesteigert werden, um die CO2-Emissionen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter zu reduzieren.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Sherin Madassery (Junior-Projektleiterin Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung). Externe Partner: Michele Aschmann, Aschmann Klauser. (pd/cbe)