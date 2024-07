Yellow: Die neue Dose steht im Zentrum

Publiziert am 03.07.2024

Vor gut einem Jahr kündigte Pepsico einen neuen globalen Markenauftritt für seine Kernmarke Pepsi an. Zeitgleich erfolgte in diesem Frühjahr der weltweite Rollout des neuen Logos. In der Schweiz ist die Lizenznehmerin Feldschlösschen Getränke für diese Aufgabe verantwortlich. Und sie setzt bei dieser Mission auf die Markenkompetenz der strategischen Kreativagentur Yellow, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Feldschlösschen Getränke AG haben die Spezialisten von Yellow verschiedene Massnahmen umgesetzt. Im Zentrum standen die «Iconic Can», das Logo und der Claim «New Look, same great Taste». Pepsi verzichtete laut Mitteilung bewusst auf zusätzliche Key Visuals, um dem Brand die volle Aufmerksamkeit zu schenken.

Zu den umgesetzten Massnahmen gehörten XXL-Megaposter und Rotating Columns in Zürich und Genf, eine 15 Meter lange Unterführungsgestaltung an der Hardbrücke in der Limmatstadt, Full-Branding von Bussen in Genf sowie diverse Werbemittel für den Einsatz im Handel. Zudem wurden Caps, Shirts, Cooler und XXL-Sonnenschirme für die Gastronomie entwickelt. (pd/cbe)