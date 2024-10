Publiziert am 13.10.2024

Mit der Abschaltung von UKW durch die SRG-Radiosender am 31. Dezember geht die Umstellung auf DAB+ Digitalradio in die finale Phase. Die Privatradios werden bis spätestens Ende 2026 folgen. Aus diesem Anlass lanciert die Agentur Scholz & Friends unter dem Motto «Denken Sie an Ihr Radio» die letzte einer Serie von Kampagnen zur Information der Schweizer Bevölkerung.







Nicht nur in der Botschaft, sondern auch visuell stellt die Kampagne die Radiohörenden und ihre Empfangsgeräte in den Mittelpunkt, wie die Agentur schreibt. Denn es gelte, die letzten verbleibenden UKW-Hörenden rechtzeitig zur Umstellung zu bewegen, um dieses wichtige Medium weiterhin nutzen zu können. «Uns kam es darauf an, beim wichtigen Thema der UKW-Abschaltung möglichst auffällig und merkfähig zu zeigen, dass Radiohörende ihre Geräte im Kopf haben sollten», so Véronique Forster, Client Service Director der Agentur Scholz & Friends, in einem persoenlich.com-Interview.

Gleichzeitig bietet die Kampagne auch praktische Unterstützung bei der Umstellung. Mit Videos gibt sie wichtige Hinweise, wie Radiohörende ihre Geräte auf DAB+-Empfang prüfen können. Auf der DAB+-Website gibt es zudem Tutorials zu Prüfung, Bedienung und Empfang von DAB+ Radios, sowie zur Montage von DAB+-Adaptern an UKW-Geräte, und einen KI-basierten Chatbot, dem man Fragen stellen kann. Auf allen Werbemitteln findet sich deutlich sichtbar das Abschaltdatum vom 31.12.2024.



Die Kampagne wurde in enger Zusammenarbeit mit den Radiosendern, der branchenübergreifenden Arbeitsgruppe Digimig und dem Bakom entwickelt. Da Ende dieses Jahres das Mandat des Bakom endet, übernehmen nun die Sender den Lead und führen sie ab dem 1. Januar 2025 jeweils auf ihren eigenen Kanälen fort. Auch, um ihre Hörerschaft über ihre eigenen UKW-Abschaltdaten zu informieren.

Die aktuelle Kampagne startet am 14. Oktober 2024. Sie ist mit TV und Out of Home, digital und Print und natürlich Radio breit orchestriert, um möglichst alle Radiohörenden zu erreichen.



Die DAB+-Kampagnen werden seit 2019 von der Agentur Scholz & Friends betreut. Die Zusammenarbeit begann mit einer Kampagne, in der das Radio-Testimonial Dabsy anschaulich über die Vorteile von DAB+ informierte. Um die Umstellung besonders unter den Autofahrenden voranzutreiben, folgten Anfang 2024 neue Testimonials: Armaturenbrett-Wackelfiguren, die singend und sprechend die Notwendigkeit der Umstellung verbreiteten. (pd/nil)