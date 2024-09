Die Gebäudeversicherungen der Kantone Waadt, Freiburg, Neuenburg und Jura haben sich zusammengetan, um die Bevölkerung vor den Gefahren von Lithium-Ionen-Batterien zu warnen. Nach einem erfolgreichen Pitch setzen sie erneut ihr Vertrauen in Franz&René für eine gemeinsame Präventionskampagne, wie die Agentur mitteilt.

Lithium-Ionen-Batterien sind fester Bestandteil unseres Alltags – ob in Smartphones, E-Bikes, elektrischen Zahnbürsten oder vielen anderen Geräten. Doch sie bergen auch Risiken. Das von Franz&René entwickelte Konzept greift diese Gefahren direkt auf und setzt sie eindrucksvoll in Szene. Der visuelle Stil knüpft an die von der Agentur zwischen 2020 und 2023 umgesetzte und mehrfach ausgezeichnete Kampagne «VorDemSturm.ch» an.