Publiziert am 29.08.2024

Contexta hat in Zusammenarbeit mit der SBB eine Digitalkampagne entwickelt. Im Fokus stehen die rund 120 europäischen Städte, welche täglich direkt mit dem Zug erreichbar sind. Hauptelement sind drei humorvolle Online-Spots, die in überraschenden Analogien verdeutlichen, wie direkt Zugreisen tatsächlich sind, schreibt die verantwortliche Agentur in der Mitteilung.

Mit einer breiten Streuung auf verschiedenen Online-Plattformen ziele die Kampagne darauf ab, ein grosses Publikum zu erreichen und sowohl die Reichweite als auch die Performance der Werbemittel zu maximieren. Die gezielte Ausspielung der Werbemittel solle die Wahrnehmung der zahlreichen internationalen Direktverbindungen stärken und potenzielle Reisende dazu motivieren, den Zug als Verkehrsmittel zu wählen, heisst es weiter. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Konvertierung: Interessierte sollen durch klare Call-to-Actions direkt auf die SBB-Website geleitet werden, wo sie unkompliziert ihre Reise planen und buchen können.

Bei der Entscheidung für eine Reise ins europäische Ausland haben Reisende oft die Wahl zwischen Auto, Flugzeug, Bus und Zug. Besonders bei beliebten Zielen wie Paris, Venedig oder München stehen verschiedene Optionen offen. Die neue Digitalkampagne des internationalen Personenverkehrs der SBB hat das Ziel, die Entscheidung zugunsten des Zuges zu beeinflussen, indem sie zwei weit verbreitete Missverständnisse ausräumt: Erstens den Irrglauben, dass längere Zugreisen stets mit Umsteigen verbunden sind, und zweitens die Annahme, dass es nur wenige europäische Reiseziele mit Direktverbindungen gibt.

Die Kampagne hebt hervor, dass mit dem Zug täglich direkt rund 120 europäische Städte erreicht werden können. Durch die Betonung der Direktheit und Nachhaltigkeit des Reisens per Zug positioniert sich die SBB als attraktive Alternative zu Flug-, Bus- und Autoreisen.

Die Digitalkampagne wird ab dem 26. August 2024 auf diversen Online-Kanälen ausgespielt. Durch die Kombination aus breiter Reichweite und gezielter Performance-Orientierung stellt die Kampagne sicher, dass die Botschaft sowohl bei einer breiten Öffentlichkeit als auch bei gezielt ausgewählten Zielgruppen ankommt.

Mit dieser umfassenden Digitalkampagne setzt die SBB ein starkes Zeichen für die Förderung nachhaltiger und komfortabler Reisemöglichkeiten innerhalb Europas. (pd/wid)