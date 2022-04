Publicis: Die schönen Seiten des Lebens geniessen

Verkehrsunfälle oder Schadenfälle am eigenen Fahrzeug passieren zum Glück nicht alle Tage. Wenn es doch einmal dazu kommt, sollen sich AXA Kundinnen und Kunden zurücklehnen können und den Schadenfall möglichst stressfrei erleben – weil die AXA ihnen die Sorgen abnimmt, heisst es in einer Mitteilung.

So präsentiert sich der grösste Schweizer Motorfahrzeugversicherer in seiner neuen MF-Kampagne, die in Zusammenarbeit mit Publicis Conseil realisiert wurde. «Ziel ist es, uns als starke Partnerin zu positionieren, die ihren Kundinnen und Kunden im entscheidenden Moment schnell und unkompliziert Hilfe leistet», wird Antonia Lepore, Head Marketing Communication bei der AXA Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Stressfrei durch den Schadenfall

Im Mittelpunkt der integrierten Kampagne «Geniessen Sie die schönen Momente» steht die Beziehung zwischen Enkelin und Grossvater mit der gemeinsamen Leidenschaft für die Natur und die Vogelbeobachtung. Yara, ein neugieriges Mädchen, dass vor Energie und Wissensdurst strotzt, verbringt den Tag mit ihrem Grossvater. Der eher mürrische, alte Mann hatte sich nach dem Tod seiner Frau in die Einsamkeit seines Hauses zurückgezogen – bis Yara seine Leidenschaft für die Vögel entdeckt. Auf einer gemeinsamen Entdeckungstour kollidiert in der Ferne ein Traktor mit ihrem parkierten Auto. Doch kaum hat der Grossvater die AXA kontaktiert, rückt der Crash in den Hintergrund. Die Versicherung kümmert sich um alles Weitere, während Grossvater und Enkelin sich wieder dem gemeinsamen Hobby zuwenden.

Versicherungswerbung einmal anders

Die AXA bewege sich mit dem Film weg von der werblichen Problem-Lösungs-Mechanik hin zu einer emotionalen Erzählweise, wie man sie sonst von Spielfilmen kenne, heisst es weiter. «Der epische Film bewirbt das doch eher sachliche Thema Motorfahrzeugversicherung so nahbar und sensibel wie möglich und steht in starkem Kontrast zu dem, was wir sonst von Versicherungswerbung gewohnt sind», wird Publicis zitiert.

In dem Werk des Regisseurs Sean Meehan werden das Versicherungsprodukt sowie die mit dezidierten Cut-Downs beworbenen Produkte Teil einer grösseren emotionalen Geschichte. Die Musik ist eine Originalkomposition des britischen Komponisten Sam Thompson (Sex Education, Rocketman) in Zusammenarbeit mit Christophe Caurret (Prodigious). Die Postproduktion wurde von Prodigious orchestriert. Für das Grading verantwortlich ist der Kolorist Eric Whipp (Mad Max: Fury Road).

Flankiert wird der Film von einer Vielzahl an Online-Werbemitteln wie Display-Bannern, Online-Videos und Social Media Ads sowie POS-Massnahmen. Die Kampagne läuft ab sofort in der Schweiz. (pd/mj)