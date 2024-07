Thjnk Zürich: Die Schönheit des Sports wird gefeiert

Publiziert am 23.07.2024

Am Freitag starten mit der Eröffnungsfeier und dem zeremoniellen Entzünden der Olympischen Flamme die Olympischen Sommerspiele. Schon zum dritten Mal in Paris. Direkt danach, am 28. August, finden auch die Paralympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt statt.

Dabei ist Paris nicht unbedingt bekannt für Sport, sondern vielmehr für Schönheit und Kunst. Deshalb zeigt Ochsner Sport in der neuen Kampagne für einmal Sport genau so. Hürdenläuferin Ditaji Kambundji, Strassen-Rennradfahrerin Marlene Reusser, Bladerunnerin Abassia Rahmani, Schwimmer Noé Ponti und Turner Noé Seifert werden im neuen Film so inszeniert, dass sie selbst zu Kunstwerken werden.

Die Athletinnen und Athleten wurden im Studio beim Ausüben ihrer Sportart gefilmt und später durch Vervielfältigungs- und Kaleidoskop-Effekte kunstvoll in Szene gesetzt, wie die Agentur Thjnk Zürich in einer Mitteilung schreibt. Musikalisch begleitet wird der Film vom Klassiker «Les feuilles mortes» in der Chanson-Interpretation der französischen Grand Dame Dalida.

Der Film ist im TV und in verschiedenen Online- und Social-Media-Formaten zu sehen, ausserdem wurden diverse POS-Massnahmen umgesetzt. Ochsner Sport ist Premium Partner des Swiss-Olympic-Teams. Die offizielle Kollektion, die von der Schweizer Firma On entworfen wurde, ist exklusiv bei Ochsner Sport erhältlich. (pd/cbe)