Basierend auf einer geschärften Markenpositionierung lanciert Cardinal die neue Kommunikationsplattform mit dem Claim «Les bons moments commencent avec Cardinal», wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Claim ist zugleich auch Leitidee für die orchestrierte Kampagne, die nebst einem TV-, Online- und Kinospot auch Digital-, Print-, Handelsmassnahmen sowie einen neuen, zeitgemässen visuellen Markenauftritt vom Verpackungsdesign bis hin zum Online-Auftritt umfasst.







Die Kampagne feiert die Westschweizer Offenheit, Spontanität und Leichtigkeit. Keine Frage also, dass der Spot und die neue Bildwelt in der Westschweiz – genauer am Lac de Neuchâtel – gedreht wurden.

«Scholz & Friends hat uns mit einer starken Markenplattform überzeugt, welche die verfeinerte Positionierung und das Lebensgefühl von Cardinal perfekt widerspiegelt», lässt sich Regina Wurz-Janssens, Leiterin Marketing Feldschlösschen Getränke, in der Mitteilung zitieren. Tobias Händler, CEO Scholz & Friends Schweiz: «Wir freuen uns, mit Cardinal auf unsere Zusammenarbeit anstossen zu dürfen und unsere Westschweizer Markenkompetenz weiter ausbauen zu können. Schön auch, dass wir uns ab sofort um den Bierbestand in der Agentur keine Gedanken mehr machen müssen. Santé!»





Verantwortlich bei Feldschlösschen: Regina Wurz-Janssens, Eric Schmidgall, Valentina Bagaric, Alain Blaser, Aline Petermann; Verantwortlich bei Scholz & Friends: Aster Lörli, Luca Stancheris, Maira Weidmann, David Fischer, Christian Vosshagen (Kreation), Freyja Hablitz, Elisabeth Gutmann, Victoria Kirsch, Mathias Rösch, Tobias Händler (Beratung und Strategie), Axel Leyck (Agency Producer), Kerstin Mende (Art Buying), Benjamin Brettschneider (Regie); Produktion: Markenfilm, Florian Studer (Producer); Musik: Spacetrain, Dave Macloed und Dean Montenegro; Fotografie: Walter Glöckle. (pd/lol)