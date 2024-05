Publiziert am 17.05.2024

Schon im Vorfeld der Preisverleihung von The One Show 2024 am Freitag in New York wurden alle Gold-, Silber-, Bronze-Pencil- und Merit-Gewinner bekannt gegeben worden. FCB New York führte die Liste der Gewinner aus 50 Ländern an und nahm 14 Gold-Pencils mit nach Hause.

Die Arbeit «The Chase for Carrera» von DDB Paris für Tag Heurer aus Genf war viermal nominiert und hat gleich mehrere Auszeichnungen erhalten: Zweimal Silber gab es in den Kategorien «Branded Entertainment» und «Moving Image Craft & Production», je einmal Bronze und einen Merit in der Kategorie «Moving Image Craft & Production»:



Einen Silber-Pencil holte auch die Arbeit «Right to Race» des Schweizer Laufschuhherstellers On Running, dies in der Kategorie «Branded Entertainment». Einen Merit gab es zudem in der Kategorie «Moving Image Craft & Production». Miteingereicht wurde die Arbeit durch die Londoner Produktionsfirma Hungry Man:



«Just Breathe Through It» von David in Madrid für Mondelez Zürich gewann einen Bronze-Pencil und einen Merit in der Kategorie «Radio & Audio-First»:



Die Arbeit «Giving a Voice to the unheard» («Den Ungehörten eine Stimme geben») von Farner für Nationalrat Islam Alijaj wurde in der Kategorie «Public Relations for Good» mit einem Merit gewürdigt:



Ebenfalls einen Merit gab es für Jung von Matt Limmat, dies zusammen mit Jung von Matt Hamburg und Analog/Digital aus Warschau. Die Arbeit «#PutinInYourVote» für Myclimate wurde in der Kategorie «Innovation – Use of Media in Out of Home» ausgezeichnet:

Alle Gewinner finden Sie hier. (cbe)